Como, strade martoriate: il caso estremo di via Monte Grappa

Non c'è pace per alcune strade della città che da lungo tempo sono continuamente soggette a interventi che richiedono lavori di scavo. L'esempio più eclatante è forse quello di via Monte Grappa dove i residenti si lamentano per i continui disagi. Prima l'intervento di ComoCalor per riparare un guasto alla condottura del teleriscaldamento, poi un ulteriore "sventramento" del manto stradale ad opera di OpenFiber per la posa della fiobra ottica, infine di nuovo un intervento di riparazione al tubazione del teleriscaldamento. Il tutto nel giro di un anno.

Nelle foto inviate alla redazione di QuiComo da un cittadino della zona si può notare come il fascio di fibre ottiche corra a ridosso della tubatura dove scorre l'acqua bollente del teleriscaldamento. Ci si chiede quanto possano durare se dovessero continuare a ripetersi danni al teleriscaldamento con fuoriuscita di acqua bollente.