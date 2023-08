L'incredibile storia di Luca e del liquido denso (e puzzolente) sull'autobus verso a Como

Luca è una persona estremamente gentile. Quando lo abbiamo contattato per farci raccontare la sua storia lo ha fatto con il garbo e la calma di chi è certamente deluso dai fatti accaduti ma senza alcun tipo di accanimento.

"Il 1° agosto, ci racconta telefonicamente, prendo il pullman Asf C49 partito da Asso, diretto a Como e su cui sono salito a Lipomo alle 9.15. Poco prima del capolinea mi accorgo che un liquido giallo, denso e puzzolente, stava colando dal tetto del bus direttamente sulla mia camicia. Gocciolava copiosamente. Prima di scendere faccio notare il danno all'autista che mi dice di scrivere in azienda e che probabilmente si trattava di una perdita di olio dell'aria condizionata del mezzo".

Luca doveva andare al lavoro e quindi il fatto di avere la camicia sporca (e puzzolente) gli ha creato qualche problema e fatto perdere molto tempo. Comunque con calma e senza scomporsi fa tutte le richieste all'ufficio sinistri ed è la risposta che gli viene data che ha proprio dell'incredibile. "Hanno ammesso, ci spiega (c'è anche una mail ad attestarlo) nero su bianco che riconoscevano la loro responsabilità ma che per poter quantificare il danno avevano bisogno dello scontrino dell'acquisto della camicia". Da qui il suo sfogo sui social.

"Spero che questo mio sfogo sia utile anche ad altri utenti di ASF Autolinee. Mi raccomando, prima di usufruire del servizio pubblico fornito da questa azienda, sinceratevi di vestirvi con indumenti o accessori di cui (anche dopo mesi) conservate lo scontrino, perché se nel caso del liquido giallo, denso e puzzolente vi colasse addosso dal tetto mentre siete a bordo di suddetti autobus, vi rovini in modo irrimediabile la camicia costringendovi nonostante gli impegni a rientrare a casa a cambiarvi, non avrete neanche l'ombra di un risarcimento. In mancanza di scontrino rifiutano ogni risarcimento.

Ora, se da una parte posso capire la difficoltà di quantificare il danno, dall'altra riscontro che questa sia l'unica azienda pubblica che non ha risarcimenti "forfettari" per chi subisce un danno anche se non ha uno scontrino. Quindi mi raccomando, se subite un danno a bordo di vetture ASF, e non avete uno scontrino rassegnatevi".

"Mi sarebbe bastata una cifra simbolica, forfettaria, anche 1 euro, ci dice al telefono, ma questa risposta mi ha spiazzato. Ovviamente ho pagato anche la tintoria ma le macchie sulla mia camicia di lino non sono andate via. Bastava un gesto anche simbolico, invece paradossalmente hanno ammesso la loro responsabilità ma poi, di base, il danno è rimasto interamente a carico mio".