Ciclisti irresponsabili in via Canturina, uno supera in curva. La segnalazione: "Si credono i padroni della strada"

La fotosegnalazione di Luca, un nostro affezionato lettore, mostra in una serie di tre scatti un momento di pericolosità causato da alcuni ciclisti. Nella prima foto si vedono tre ciclisti che anziché andare in fila indiana e a lato strada, procedono uno a fianco all'altro. Questa è una scena a cui si assiste molto spesso sulle strade comasche e, in genere, italiane. Ma la seconda e terza foto riprendono il momento in cui uno di loro supera in curva una macchina. "Sembra che per loro le regole del codice della strada non valgano - commenta stizzito il lettore che ha scattato le foto dal sedile del passeggero - si credono i padroni della strada e se osi suonare il clacson si arrabbiano pure".