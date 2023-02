La segnalazione: a Lipomo siringhe sul marciapiede

Scene di ordinario degrado a Lipomo. Come fa notare con ironia Doha Zaghi (personaggio noto per le polemiche suscitate in occasione della sua candidatura al consiglio comunale di Como) si tratta di immagini che rievocano gli anni Ottanta, quando su marciapiedi e parchi si trovavano le siringhe abbandonate da tossicodipendenti. Che le siringhe notate da Zaghi sul marciapiede di Lipomo siano state effettivamente abbandonate da tossicodipendenti è tutto da vedere, ma certo non contribuiscono al decoro della zona e un po' di preoccupazione inevitabilmente la suscitano.