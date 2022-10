Erba, la gara ciclistica blocca tutto, chilometri di coda: "Sequestrati in auto"

Ci scrive una nostra lettrice arrabbiata per come è stata organizzata la viabilità questa mattina 9 ottobre a Erba, in occasione di una gara ciclistica. La sua famiglia di Lecco è rimasta completamente bloccata davanti a una delle rotonde della SP639 dei Laghi di Pusiano e di Garlate, all'altezza del Wiener Haus. Scrive, allegando foto e video:

"Buongiorno siamo una famiglia di Lecco bloccata dalle ore 10 alla rotonda di Erba dove c'è Wiener Haus e sono 30 minuti in cui ci sentiamo sequestrati in auto, con un bimbo di quasi 5 anni. Fuori piove a dirotto. Il blocco della circolazione è dovuto a una gara ciclistica. Si è formata una coda lunghissima da Lecco. Se qualcuno avesse un malore mi chiedo dopo quanto potrebbe essere soccorso. Non vi erano deviazioni o comunicazioni che permettessero alla persone di essere informate e di scegliere altre strade o altre destinazioni.La polizia locale presente sul posto ha riferito a mio marito che l'organizzazione è della Prefettura. Alle 10.33 iniziano a muoversi le auto.Ci siamo sentiti sequestrati inutilmente per un motivo veramente poco condivisibile. Non era un incidente o una causa non prevedicile, ma una situazione scelta, organizzata e direi anche male!

Vorrei che il mio messaggio venisse reso pubblico affinché non si ripetano queste scelte. Davanti a me ho visto sfilare per accompagnare i ciclisti numerosi mezzi della polizia e ambulanze, tutte forze non impiegate e non impiegabili per esempio ad evitare questo blocco della circolazione o a soccorrere altre persone".