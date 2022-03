La segnalazione per ciechi del sottopassaggio: perché solo da un lato?

La fotosegnalazione di una cittadina di Como riguarda il sottopassaggio di Piazza San Rocco. L'inserto nell'asfalto del marciapiede che serve per segnalare ai non vedenti è stato realizzato solo per uno dei due accessi. Significa che la scalinata sul lato opposto non è segnalata. La cittadina si chiede se è correttocosì o se non sia il caso di provvedere. In fondo i lavori di piazza San Rocco non sono ancora conclusi e proprio per questo si potrebbe intervenire più facilmente, visto che gli operai sono ancora al lavoro in quella zona. La fotosegnalazione è stata fatta presente all'assessorato competente del Comune di Como, ma non ha ancora ricevuto risposta.