San Fermo, due rottweiler lasciati spesso liberi e incustoditi: la segnalazione dei cittadini

È di meno di mezz'ora fa, ovvero le 9 del mattino di oggi, 3 gennaio, la segnalazione di alcuni residenti di San Fermo della Battaglia che, sul gruppo facebook della città, stanno segnalando che due Rottweiler sono liberi a zonzo.

Uno dei due starebbe correndo all'impazzata in strada, in via Ravona, verso il Sant'Anna. Secondo quanto riportato sul gruppo Sei di San Fermo della Battaglia se... non sarebbe la prima volta che questi cani scappano dal capannone recintato dove sono tenuti. In molti stanno cercando di contattare in primis il proprietario, affinchè si possano recuperare i cani in fretta e senza conseguenze negative sia per gli animali che per chi potrebbe incontrarli sulla propria strada. Certamente molti hanno paura data la stazza dei cani che, spaventati, potrebbero reagire male incontrando qualcuno sul loro percorso.

Al momento, ma non abbiamo ancora conferma ufficiale, sembrerebbe che siano intervenute le autorità competenti per cercare di accalappiare gli animali e che siano stati riportati al legittimo proprietario . Speriamo che la storia abbia un lieto fine.