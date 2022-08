La città in provincia di Como dove gli adulti sporcano e i bambini puliscono

Un video fatto dai ragazzi di San Fermo che dovrebbe far riflettere gli adulti. Si parla spesso di Baby Gang e di delinquenza minorile e purtroppo è un fenomeno in espansione che desta preoccupazione. Ma non dobbiamo dimenticare i ragazzini come Federico e i suoi amici che, di loro spontanea iniziativa, hanno pulito tutto il campetto da calcio di San Fermo della Battaglia (in via Lancini). Tante bottiglie, di ogni tipo, tappi, fazzoletti sporchi e persino dei gratta e vinci usati. Questa non è la sporcizia che lasciano in giro loro, ma quella che puliscono quando c'è bisogno e che sicuramente è stata prodotta da adulti. In questo caso in silenzio è meglio che stiamo noi "grandi" , cittadini e amministratori. Il video ce lo ha inviato il padre di Federico, Francesco Pizzala ma è stato girato dai ragazzi. Hanno 12 anni.