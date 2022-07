Como, il marciapiede è pieno di immondizia e la carrozzina non passa: l'appello di Ariela

Un problema che sembra irrisolvibile, quello del deposito selvaggio di sacchi dell'immondizia. In via Borsieri a Como la situazione ha raggiunto proporzioni tali da creare un grave disagio ai disabili in carrozzina. La foto scattata il 5 luglio intorno alle ore 18 dalla residente della zona Ariela Martinelli è eloquente. "Mentre spingevo un mio parente sulla sedia rotelle lungo il marciapiede - ha spiegato Ariela - ho trovato davanti a noi questi numerosi e grossi sacchi di immondizia che ingombravano il passaggio al punto da impedirci di passare".

Un problema, come detto, che non è nuovo in città e che pone all'attenzione almeno un paio di aspetti. Il primo, la mancanza di sensibilità nei confronti del mondo della disabilità. Il secondo: l'opportunità di rivalutare modalità e orari del ritiro dei rifiuti. "Spero che con questa piccola segnalazione - ha detto Ariela - le persone e le istituzioni prestino più attenzione a queste situazioni spiacevoli che per un disabile rappresentano davvero un disagio e ne limitano la possibilità di condurre una quanto più vita normale possibile".