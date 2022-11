Da Montano Lucino a Como in bus, l'ira di genitori e studenti: "Saltano troppe corse, in ritardo a scuola"

Arrivare tardi a scuola perché l'autobus non passa? Può capitare, ma evidentemente c'è qualcosa che non va sulla linea C71. A segnalarlo sono alcuni genitori e studenti che abitano a Montano Lucino. Solo nelle ultime settimane è già successo parecchie volte, costringendo i ragazzi ad entrare a scuola un'ora dopo. Vediamo alcune di queste corse saltate. Il 19 settembre mattina gli studenti erano alla fermata del bus Montano Garibaldi in attesa della corsa che sarebbe dovuta passare alle 7.24, ma il pullman non si è visto. Negli ultimi giorni, poi sembra che il problema sia peggiorato. Lunedì 21 novembre è saltata sempre la corsa delle 7.24 alla fermata Montano Garibaldi e quella successiva, delle ore 7.55, è arrivata con un quarto d'ora di ritardo. Oggi, 22 novembre, il bus delle 7.23 è arrivato ancora una volta con quasi un quarto d'ora di ritardo ed era strapieno. Un minuto dopo, alle 7.24, sarebbe dovuto passare un altro bus C71, ma ancora una volta la corsa è saltata. Il problema, purtroppo, riguarda anche il ritorno. Alcuni studenti hanno segnalato l'8 novembre la soppressione della corsa delle 15.20 in piazza Camerlata. Ieri è saltato anche il bus che sarebbe dovuto passare alle 14.15 dalla fermata di via Bertinelli.

Insomma, genitori e studenti si domandano quale problema così irrisolvibile ci sia sulla linea C71.