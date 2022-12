Via San Giacomo, 34 · Ponte Chiasso

Questa foto è stata scattata la mattina dell'8 dicembre. Si tratta della scuola materna di Sagnino, in via Segantini. Il riscaldamento è acceso, come si vede dal fumo che esce dal camino. La scuola rimane chiusa fino al lunedì successivo. La gestione oculata dei consumi è richiesta solo a noi cittadini?