Como, riscaldamenti accesi negli uffici pubblici anche di domenica

Mentre tutta Europa teme di restare senza gas il prossimo inverno a causa delle conseguenze della guerra tra Russia e Ucraina, a Como c'è chi non è minimamente sfiorato da questo pensiero. Alcuni uffici pubblici sembranpo tenere costantemente in funzione i riscaldamenti, senza soluzione di continuità. Una cittadina della zona vicina ad Ats Insubria (via Pessina) e a Inps (via dei Partigiani) ha notato da molti giorni che le canne fumarie - cioè i comignoli, per intenderci - dei due isituti pubblici sono costantemente in funzione, anche quando gli uffici sono chiusi e dentro non c'è nessuno. Per esempio di domenica, come testimoniano le foto che pubblichiamo. La domanda nasce spontanea: siamo di fronte a un classico spreco che si potrebbe evitare, ma al quale nessuno pone fine perché poi, tanto, paga Pantalone?