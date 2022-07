Centro città pulito, ma che disastro in periferia: la segnalazione da Rebbio

Una premessa è d'obbligo: la situazione di degrado ritratta nelle foto scattate da un residente di via Di Vittorio a Como (quartiere di Rebbio) è praticamente solo colpa dell'inciviltà di taluni cittadini che scaricano abusivamente rifiuti in strada. Ciò non toglie, però, che la discrepanza tra la cura e la cura e la pulizia del centro storico e delle periferie appare evidente. Se nel weekend l'amministrazione del nuovo sindaco Alessandro Rapinese è riuscita a porre un freno al degrado e alla sporcizia che di solito afflligge il centro città invaso dai turisti (con cestini letteralmente strapieni e sacchi e rifiuti abbandonati a terra nelle zone di pregio), altrettanto non si può dire per quanto riguarda le periferie.

La foto-segnalazione che riceviamo e pubblichiamo mostra come in via Di Vittorio - zona da sempre problematica - la situazione ha assunto proporzioni grottesche, tanto che verrebbe da domandarsi se queste immagine non siano state realizzate in qualche periferia romana ai tempi degli assurdi disservizi della nettezza urbana. Sullo spartitraffico erboso che divide la carreggiata delle auto dalla pista ciclopedonale viene abbandonato di tutto, dai materassi ai divani, passando per sacchi di spazzatura comi di ogni genere di rifiuto indifferenziato.