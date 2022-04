Bidoni dei rifiuti in "divieto di sosta": in piazza Volta posteggi per moto inagibili

Il parcheggio per le moto trasformato in una piazzola per il deposito della pattumiera. Succede in piazza Volta, nel centro di Como. La foto qui pubblicata è stata scattata da un cittadino comasco nella mattina del 19 aprile 2022, all'indomani del fiorno di Pasquetta. Una decina di bidoni della spazzatura sono stati collocati sull'area dei posteggi per le due ruote. Alcune moto sono state per così dire "imprigionate" dal cumulo di bidoni.