Rettifica di Como Acqua a un nostro articolo

In risposta all’articolo pubblicato in data odierna, Como Acqua tiene necessario fornire un approfondimento informativo su quanto accaduto nel Comune di San Fermo della Battaglia, rettificando in parte e completando quanto riportato nel vostro servizio. Nella giornata di ieri, giovedì 3 giugno 2021, è stato rilevato un cedimento del manto stradale sulla provinciale da Cavallasca a San Fermo. La squadra di Como Acqua, con alcuni suoi tecnici, si è immediatamente attivata recandosi sul posto. Qui si è provveduto ad una prima video-ispezione che permettesse di comprendere le cause del problema, ma soprattutto per porre in sicurezza l’area e assicurare la corretta percorribilità della strada. E’ evidente che la situazione di emergenza non ha consentito alcun preavviso. Si è quindi verificato che il parziale avvallamento della strada fosse da imputare al cedimento della condotta fognaria, per un tratto bianca e successivamente mista. Diversamente da quanto riportato e proprio con lo scopo di non arrecare disagi ai cittadini ne’ rendere difficoltosa la circolazione veicolare, verificata la percorribilità è stata pianificata l’attività di riparazione in ore serali. il cantiere è stato allestito alle 22.00 di giovedì ed i lavori sono stati condotti nelle ore notturne, sino alle 02.00 di venerdì, quando la riparazione si è conclusa. “Ci dispiace per il disagio temporaneo – spiega l’Ing. Enrico Pezzoli, Presidente della utility comasca – ma la tempestività di intervento è stata la doverosa risposta ad una questione di sicurezza, così come il carattere emergenziale della video-ispezione che non ha permesso di posticipare il sopralluogo. Una volta appurato che non vi fossero rischi strutturali non abbiamo esitato a calendarizzare l’intervento di riparazione lontano dalle ore di punta della mattina, posticipando il cantiere nel corso della notte”