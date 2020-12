Como, rattoppi dopo la posa della fibra ottica: residenti di via Rosales sul piede di guerra

A proposito dell'articolo di QuiComo sulle condizioni stradali post posizionamento fibra in centro, vorrei segnalarvi la situazione a dir poco da brividi in via Rosales. L'altro iorno c'era una voragine aperta con rischio di finirci dentro con la macchina, visto che non ci sono stati nemmeno avvisi per evitare che i maleducati che parcheggiano nonostante i divieti lasciassero auto in strada. A seguito della chiusura della voragini la situazione odierna e quella riportata nelle foto. Ci sono buchi e avvallamenti in ogni dove che si sommano a quelli gia esistenti. Confidiamo pertanto che il Comune si attivi per riasfaltare completamente la strada, senza che vengano fatti i soliti rattoppi. Nel caso, stiamo gia allertando il resto dei residenti per procedere a una raccolta firme per pronta azione in merito, essendo gia stata vittima dell'incuria delle amministrazioni comunali comasche sulla gestione di strade e marciapiedi! Inoltre, se ci fosse stata azione combianata, si sarebbe potuto approfittare dei lavori per interrare i fili sospesi tra i lampioni, che non si vedono piu nemmeno nei paesi del terzo mondo. Grazie.