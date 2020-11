"La posa della fibra ottica distrugge le strade di Como, rappezzi ovunque e fatti male"

Da settimane in città si lavora per la posa della fibra ottica. Un intervento di innovazione che intanti auspicavano da molto tempo, ma con i vantaggi di una connessione internet super veloce arrivano anche i danni collaterali. A fare le spese di questi lavori sono soprattutto le strade. Quasi ovunque sono stati eseguiti questi lavori, infatti, si è provveduto a chiudere i relativi scavi con rappezzi di asfalto e cemento che hanno reso peggiori, se possibile, le strade cittadine.

La foto-segnalazione di un residente di via Valleggio, Cristian Lavota, è emblematica: "Questa strada è stata martoriata e ora è più simile a una pista da rally che a una normale strada. Mi chiedo se qualcuno del Comune di Como è mai uscito a vedere come vengono effettuati i lavori. Una vergogna, non solo per chio vivie in città ma anche per i tanti turisti e visitatori che vengono da fuori provincia in quella che dovrebbe essere una città turistica."