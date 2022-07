Questura, a Como la lunga coda sotto il sole cocente con oltre 32°

Inverno, primavera autunno e estate: la lunga fila davanti alla Questura di Como sembra essere una costante senza stagionalità. Oggi la colonnina a Como segnava oltre i 32° ma il caldo cocente non ha impedito alle persone di mettersi in coda e aspettare. In tanti provvisti (saggiamente) di ombrelli, altri si bagnavano la testa con bottigliette d'acqua e qualcuno si è sentito male per il caldo, seppur fortunatamente senza alcuna grave conseguenza. Le segnalazioni sulle code davanti alla Questura arrivano puntualmente al giornale, anche nel 2021 in piene restrizioni covid, la situazione era decisamente antipatica. "Speriamo- ci scrive la signora che ha mandato la foto segnalazione- che la nuova giunta trovi una soluzione a questo piccolo ma importante problema della città di Como e di viale Roosevelt".