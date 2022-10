ll quartiere di Como con strade-groviera e parcheggi abusivi: "Esasperati, finiremo col fare come gli Svizzeri"

Una situazione, quella di via Rosales e dintorni, che sta letteralmente esasperando i residenti. I motivi, stando alle segnalazioni anche fotografiche ricevute da più fonti sono molteplici. A cominciare dalle strade che, dopo la posa della fibra, sono oramai un percorso a ostacoli a causa delle buche, alcune simili a voragini, che le ricoprono. Ci sono poi i parcheggi selvaggi, quelli di chi lì non ci abita, ma magari va solo a fare una passeggiata lungolago. Parcheggi che bloccano spesso l'accesso a case e cortili. Parcheggi anche pericolosi, a ridosso di curve dove è facile che possano accadere anche incidenti. Lasciamo la parola alla nostra lettrice che ci descrive con minuzia di particolari la situazione.

"Ecco le condizioni in cui versa Via Rosales, anche a causa della posa della fibra. La prima segnalazione in merito è infatti di dicembre 2020!

Ho segnalato la situazione piu volte al Comune ma nessuno finora si è mai degnato di rispondermi. Almeno dalla nuova giunta un riscontro di presa visione è arrivato ma ancora nulla si è mosso! Nel frattempo la situazione peggiora a vista d?occhio?

Il terreno è sempre più disconnesso e le buche si fanno sempre più profonde. Quando piove si riempiono d?acqua e aumenta il rischio di infiltrazioni nel terreno che ne peggiorano la stabilità!

Davanti al mio civico ci sono delle voragini, che oltre al mettere a rischio le caviglie, rischiano di far franare l?asfalto!

E notizia di lunedì di infiltrazioni in cantina da un mio vicino. I tecnici usciti in emergenza hanno riscontrato arrivino dalla strada, escludendo quasi sicuramente che si tratti di un danno ai tubi dell'acquedotto, evidenziando come i lavori per la messa a terra della fibra abbiano causato pesanti danni in tutta la città, ma come nessuno se ne faccia carico!!

Forse prima di procedere alla rotonda sulla Via per Cernobbio sarebbe stato il caso di sistemare le strade dove risiedono quelli che, per la maggior parte pagano le tasse!

Oltre alla vergognosa situazione del manto stradale, che deve essere urgentemente sistemata per ovviare a peggioramenti e/o a danno a persone/animali, mi permetto di segnalare anche la problematiche di parcheggio selvaggio.

Tantissime persone infatti lasciano la macchina in strada, sia residenti che non, nonostante i numerosissimi cartelli di divieto di sosta!

Come evidenziato da un residente che ha dovuto personalmente provvedere a far installare dei dissuasori davanti al suo garage, per evitare che auto lasciate di fronte, blocchino l?accesso. Sono infatti in tanti a lasciare auto in Via Rosales per poi scendere in passeggio a lungo lago, per non pagare i parcheggi, per non parlare degli avventori delle numerosissime case vacanza da affitto breve che spessp lasciano le vetture anche a ridosso dell?accesso da Via Bellinzona, rendendo la svolta nella Via Rosales molto pericolosa.

Questa estate è stato spesso necessario richiedere intervento del carro attrezzi per far rimuovere i mezzi in totale divieto di sosta, per non parlare di quelli che imboccano la Via Rosales in senso vietato, immettendosi in piena curva cieca sulla Bellinzona!

Nonostante le numerose segnalazioni in merito da parte dei residenti, non si è mai vista una pattuglia di vigili e/o una multa sul parabrezza.

La maggior parte di noi è stremata e, nonostante la civiltà dimostrata finora, credo che tra poco si arriverà a farsi giustizia da soli, prendendo ad esempio i vicini elvetici, di cui è nota la predilizione per le gomme e portiere a fronte delle infrazioni commesse dagli italiani a casa loro".