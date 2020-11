Porta a porta nonostante il divieto imposto dal Dpcm: il video

La segnalazione di una nostra lettrice di Como che è riuscita a "riprendere" queste persone, che non si sono identificate chiaramente. e che, nonostante il divieto, continuano ad effettuare il loro lavoro porta a porta. Resta anche il fatto che, in questo specifico caso, i due non si sono presentati chiaramente e quindi consigliamo sempre a tutti la massima prudenza nell'aprire le vostre porte. Ricordiamo anche che Enerxenia in ottemperanza al DPCM 3 Novembre 2020, già dal 4 Novembre scorso ha provveduto a sospendere l’attività di promozione commerciale non solo a domicilio, ma anche all’interno dei supermercati e dei centri commerciali e ha così commentato il fatto da noi segnalato:

«Provvederemo ad effettuare tutte le verifiche necessarie, prendendo nel caso i dovuti provvedimenti nei confronti dei nostri partner commerciali»