Ponte Chiasso, condizioni inaccettabili: la segnalazione sul parchetto di via Beccaria

"Un quartiere cosi' sacrificato come Ponte Chiasso avrebbe diritto ad una particolare cura e un forte investimento sulla dotazione di spazi verdi. Attualmente il parco giochi di via Beccaria giace in condizioni inaccettabili:

1) continua la frequentazione mista , incompatibile nella realta ' ma ammessa da cartellonistica comunale , tra cani e bambini in uno spazio troppo angusto e privo di controllo comunale

.2) la recinzione paurosamente traballante crea una situazione di pericolo imminente per i bambini

3) il permesso di localizzare sale scommesse adiacenti allo spazio giochi denota una totale mancanza di cura per dei piu' piccoli e per i giovani , gli abituali frequentatori del parchetto".

Ci scrive e ci allega foto e video una nostra lettrice.