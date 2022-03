Ponte Chiasso, cittadini esasperati: "Le tasse le paghiamo anche in periferia"

La segnalazione arriva da Marco, un nostro lettore che ci allega delle foto di Ponte Chiasso dove è evidente l'incuria per non dire il degrado di alcune strade dove la spazzatura e i rifiuti sono ovunque, ci scrive:

"Mandare una mail al Comune non serve a nulla, le tasse però le paghiamo anche in periferia. La zona di Ponte Chiasso è lorda dalla ex papera alla ex gatta ci avranno preso per bestie?"