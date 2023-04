A Lurate Caccivio la pista ciclabile più bizzarra del web

E' la pista ciclabile più strana della provincia di Como e sta suscitando grande ironia sui social, tanto da essere diventata virale. E' stata realizzata in via Mascagni a Lurate Caccivio lunedì 24 aprile. Le immagini sono eloquenti circa le stranezze di questa ciclabile. A cominciare dal cartello che indica la fine della pista: è installato nel senso opposto.

Poi l'assurdità in corrispondenza del passaggio pedonale, in cui la pista viene letteralmente "spezzata". In poco tempo le immagini sono finite sul web diventando popolari popolarità finendo sulle pagine ironiche di Facebook come "Ingegneria e dintorni" e "Ammiocuggino". L'amministrazione comunale è corsa ai ripari dopo pochi giorni, ma ormai la pista ciclabile ha fatto in tempo a diventare famosa come la più bizzarra che ci sia, sicuramente in provincia di Como.