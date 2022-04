Piazza Volta: altro che posti per le moto, continua a essere un'isola ecologica

Nonostante la segnalazione e le chiamate alla polizia locale in piazza Volta a Como continua a esserci un'isola ecologica al posto del parcheggio per le moto. Infatti, esattamente come all'indomani della pasquetta, anche oggi alcuni posti moto erano occupati da numerosi bidoni dell'immondizia differenziata e da sacchi pieni di rifiuti. Una situazione che non piace ad alcuni residenti che dicono di avere anche segnalato la problematica alla polizia locale di Como, senza però che ancora si sia riusciti a trovare una soluzione. E così parcheggiare la moto diventa difficoltoso e in certi casi impossibile.