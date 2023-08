Parcheggio per taxi e NCC: la nuova vocazione di piazza Perretta

Sulla pavimentazione restano ancora alcuni posteggi gialli, ma in realtà piazza Perretta non è più un parcheggio già da diverse settimane. Peccato, però, che c'è chi questo fatto lo ignora, o fa finta di non esserne al corrente. Si tratta di taluni taxisti (probabilmente provenienti da fuori Como) e di alcuni conducenti delle auto NCC (alcuni ticinesi). Capita spesso, infatti, di vedere uno di questi veicoli parcheggiato in piazza Perretta, in genere con il conducente a bordo. A tarre forse in inganno è la presenza delle strisce gialle dei vecchi posteggi, ma come è noto esse sono ancora presenti solo perché per cancellarle serve un'apposita sabbiatrice che entrerà in azione a breve.