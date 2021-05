Segnalazione: "Quelle piante che crescono tra le pietre delle mura sono un pericolo"

Crescendo, quelle piante che si vedono sulle mura e sulla torre San Vitale, all'angolo tra viale Battisti e via Balestra, non possono che rappresentare un pericolo. Le radici affondano negli stretti spazi tra i mattoni di pietra che costituiscono le mura antiche del centro storico e le sue torri. Crescendo le piante cercano di farsi largo dove possono e lentamente nel tempo riscoo a smuovere e a scardinare anche le superifici più dure. Già adesso si vede qualche piccolo masso che è stato smosso. E' passato neanche un mese da quando proprio da Torre San Vitale si è staccato un masso che ha sfondato il parabrezza di un'auto. Il lettore di QuiComo, Stefano Ressel, ha inviato alla redazione una serie di foto che testimoniano la necessità di intervenire quanto meno con una verifica della tenuta delle mura nelle parti in cui le piante stanno smuovendo le pietre.