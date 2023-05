Quel passaggio dimenticato lungo la ferrovia in centro: "E' davvero impossibile valorizzarlo?"

C'è un passaggio, una sorta di sentiero che collega la stazione di Como Borghi alla chiesa di Sant'Orsola. Non è segreto, ma come se lo fosse perché non si fa notare, vista la posizione defilata. Corre lungo la ferrovia ma non è percorribile. Un cancello chiuso, situato proprio in corrispondenza del passaggio a livello, ne impedisce l'accesso. Erba e piante sono cresciute alte intorno al cancello e lungo il percorso. Un'immagine di degrado che non è passata inosservata a un nostro attento lettore, Gianluca Aliverti, il quale, legittimamente, si domanda se tale passaggio non possa essere trattato o sfruttato meglio.