Parco giochi di Ponte Chiasso: bimbi costretti agiocare in un'area cani

Parco giochi di via Beccaria a Ponte Chiasso: in data 5 aprile 2018 l'assessore Galli aveva promesso di sostituire questo cartello sbagliato che permette l'ingresso ai cani, rispetto a quello che lo vieta e posto sul cancello retrostante. Malgrado decine e decine di mail, telefonate, interrogazioni ed una mozione in data 12 luglio 2021 bocciata per motivi politici, i proprietari di cani logicamente continuano ad usare tutta l'area destinata ai bambini permettendo ai loro animali di espletare i loro bisogni senza raccogliere.