Il parco giochi è chiuso da 3 anni: "A Monte Olimpino i bambini non sanno dove giocare"

Da circa 3 anni il parco giochi a fianco al supermercato Iperal di via Bellinzona a Como (zona Monte Olimpino) è chiuso, completamente inaccessibile. Nonostante la presenza dei giochi e l'apparente buono stato dell'area, i bambini non possono accedervi. Può sembrare un problema di poco conto, ma non lo è per le famiglie del quartiere con figli piccoli.

Maria è una mamma di Monte Olimpino che da molti mesi chiede, a nome anche delle altre mamme, di conoscere i motivi di questa incomprensibile chiusura: "A quale scopo è stato realizzato se i bambini non possono usufruirne? Lo scopo era quello di creare uno spazio divertimento per i più piccoli. Purtroppo non è stato così e i piccoli della nostra circoscrizione a oggi non hanno ancora dove poter giocare all'aria aperta e poter socializzare con i loro coetanei. Chiediamo a chi di competenza di far riaprire i nostri giardinetti al più presto visto che andiamo incontro alla bella stagione".

Davvero un peccato che questo spazio giochi sia chiuso. Infatti, oltre ai classici giochi per bambini, come altalene o cavalluccio a molla, nei giardinetti a fianco all'Iperal vi è anche uno spazio per giocare a pallacanestro, con tanto di canestro.