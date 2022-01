Paura del covid: chiuso il parco giochi di Esselunga

Un'iniziativa autonoma, non dettata da disposizioni di legge, quella di Esselunga che per precauzione ha deciso di proibire l'utilizzo dei giochi per bambini davanti al punto vendita di Camerlata. La foto-segnalazione di un lettore mostra scivoli, altalene e giostrine "impachettate" con il nastro bianco e rosso. Attualmente, come detto, nei parchi pubblici non vige alcun divieto di utilizzo dei giochi per bambini, ma è evidente che la paura per il continuo aumentare dei casi di covid sta inducendo ad adottare misure precauzionali anche al di là delle imposizioni di legge.