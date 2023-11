La denuncia di un cittadino: "Parcheggio del cimitero riservato alle autorità e non a chi ne ha bisogno"

Via Regina Teodolinda · Como Centro

Nel giorno dei morti, in cui le persone normali visitano i propri cari al cimitero, il completo parcheggio centrale del cimitero monumentale è bloccato dai vigili perché riservato alle autorità. Invece che lasciare parcheggio vicino disponibile per anziani o persone che vogliano recarsi al cimitero, è riservato per auto delle forze dell'ordine e delle autorità. Una vera vergogna!