Vandalismo in piazza Volta: sradicata una panchina

Ha sicuramente richiesto un bel po' di tempo e fatica l'atto di vandalismo segnalato da un lettore in piazza Volta a Como. Una delle grosse e pesanti panchine che costituiscono l'arredo urbano della riqualificazione attuata dalla giunta Lucini, è stata letteralmente sradicata e divelta. La lunga seduta ieri appariva inclinata su un lato mostrando la pavimentazione dissestata nei punti in cui era ancorata al terreno. Un triste spettacolo di degrado per i numerosi turisti che frequentano la piazza in queste settimane.