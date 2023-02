La fermata del bus più "sfigata" della provincia è a Colverde

Un misero palo mobile è, o meglio, era l'unica testimonianza dell'esistenza della fermata dell'autobus sulla Sp17 a Colverde. Era, perché adesso non c'è più. E' sparito da quando sono iniziati i lavori sulla strada. Ma un altro problema, secondo il genitore di uno studente che prende il bus C74 per andare a scuola, è la mancanza di una pensilina. I ragazzi nei giorni di pioggia i ragazzi sono costretti ad attendere i pullman senza la possibilità di ripararsi. Ecco perché il papà premuroso ha deciso di scrivere direttamente ad Asf Autolinee: "Vorrei chiedervi attenzione a come la fermata chiamata da me "sfigata" non abbia un palo ben chiaro, bensì un cartello movibile come quello delle fermate provvisorie".