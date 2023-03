Quei dannati paletti in via Volta sono troppo bassi e non si vedono: strage di paraurti

Odiosi paletti in via Volta a Como. A segnalarli è un residente della zona che ha urtato uno di questi paletti con il paraurti dell'auto. Non è la prima volta che qualcuno li urta, anzi, succede con insolita frequenza. Il lettore autore di questa foto-segnalazione ha qualche opinione in merito: "Questi paletti sono troppo bassi e non sono neanche segnalati con i catarifrangenti. Un paletto in particolare sarà stato urtato e divelto almeno quattro volte".