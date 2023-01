Ordinari vandalismi in centro storico, nonostante le telecamere

Ancora vandalismi notturni in centro storico. Ancora una volta in via Diaz, una pregiata via della città murata di poco defilata rispetto alle più frequentate vie della cosiddetta vasca. Per l'ennesima volta i vandali se la sono presa con le fioriere poste a ridosso dei palazzi sulle cui facciate si aprono le vetrine delle attività commerciali. I vasi sono stati rovesciati e di conseguenza le piante sono state mezze divelte, mentre in terra è finita la terra che, ovviamente, qualcuno dovrà ripulire con impiego di tempo ed energie. Il tutto - ci fa notare il lettore che ha segnalato la notizia con una serie di foto scattate nella mattina del 26 gennaio 2023 - è avvenuto quasi sotto le telecamere di sorveglianza comunali che, si presume, debbano funzionare 24 ore su 24.