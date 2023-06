Como città turistica: in stazione ci sono gli orari dei battelli. Di 7 anni fa

Molti dei turisti che giungono in treno alla stazione San Giovanni di Como non sono diretti in città, bensì in qualche località turistica del lago. Per esempio Menagggio o Bellagio. Uno sguardo agli orari dei battelli esposti in stazione potrebbe far comodo. Peccato, però, questi orari non solo risalgano a circa sette anni fa, ma siano addirittura quelli del servizio della Navigazione del periodo invernale. Per l'esattezza il dettaglio delle corse dei battelli è quello che va, anzi andava, dal 7 novembre 2016 al 25 marzo 2017.

L'anacronistico poster degli orari della Navigazione (che non è passato inosservato al lettore di QuiComo che ha inviato la foto alla nostra redazione) è l'ennesimo segnale dell'inadeguatezza della città e del territorio rispetto all'enorme incremento del turismo. La stazione San Giovanni, primo impatto che i turisti hanno con il territorio lariano e il famoso "lago di Como", diventa anche il primo impatto con la carenza di servizi. A cominciare dalla carenza di taxi.