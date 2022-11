Como, il nuovo parcheggio di via Giussani è una maxi piazzola per camper

Più che un parcheggio per auto appare come una maxi piazzola per ospitare camper che stazionano tutto il giorno e tutta la notte. Nella foto segnalazione di un lettore residente nel quartiere di Rebbio si vede il nuovo parcheggio di via Giussani colmo di camper. Il lettore si chiede: "Non era stato realizzato per servire i residenti e gli utenti dell'asilo e delle scuole?".

L'assessore alla Mobilità e Viabilità del Comune di Como, Enrico Colombo, raggiunto al telefono da QuiComo ha dichiarato: "Abbiamo allertato la polizia locale".