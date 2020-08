Novedratese in tilt: colonna totale dallo svincolo di Carugo fino all'imbocco della provinciale

Anche se è il 5 agosto, in alcuni tratti della Novedratese persistono i problemi legati al traffico.

La segnalazione ci giunge stamattina dalla nostra lettrice Cristina, intorno alle 9.30, che ci indica una colonna totale dallo svincolo di Briosco della strada statale 36 nuova Valassina fino all'imbocco della Novedratese, oltre i semafori di Carugo a causa dei lavori in corso per la creazione di rotonde che intasano quindi l'imbocco della Novedratese nel tratto Briosco-Arosio fino a dopo Carugo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Superati i lavori, la circolazione si normalizza ma nei tratti indicati il traffico era molto congestionato. "Del resto è anche comprensibile, dice Cristina, fare i lavori nel mese di agosto, forse quest'anno non hanno considerato che in pochi sono in ferie"