Un sorriso a Natale per gli anziani ricoverati al Sant'Anna: l'iniziativa di Concy e come aiutarla

La raccolta che sta organizzando Concy Scarlata, una nostra lettrice di Como, servirà a rendere felici tutte le persone anziane che sono ricoverate all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia, o almeno ci si prova. Sono tantissime le raccolte di giocattoli che in questo periodo vengono organizzate per i bambini e ben venga, ci mancherebbe: la beneficenza è sempre qualcosa di buono e i piccoli ricoverati in ospedale meritano tutti i sorrisi del mondo anche se certamente i loro genitori cercheranno già di accontentarli.

Il pensiero di Concy è invece rivolto alle persone anziane che sono spesso dimenticate. In alcuni casi non c'è nessuno che vada a trovarli e i loro Natali sono molto tristi nei reparti degli ospedali. Basta un pensierino, un pacchettino per ognuno di loro (in geriatria al Sant'Anna ci sono circa 40 persone) per poter rendere queste feste meno tristi anche per loro. Vi riportiamo il post di Concy così che abbiate idea di cosa sta organizzando e di come fare per aiutarla.