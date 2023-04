Il muflone che gira di notte per le strade di Como

La segnalazione ci arriva da un nostro lettore che la notte tra il 14 e il 15 aprile in via Torno a Como, a 400 metri dalla galleria, si è trovato di fronte in piena notte un muflone. L'animale, come ci ha riferito chi ha scattato la foto, era inizialmente in mezzo alla carreggiata e poteva essere molto pericoloso sia per eventuali macchine in transito che per il muflone stesso. È stata avvisata la polizia locale.

Mufloni a Como: non è la prima volta

Non è la prima volta che animali selvatici si spingono vicino ai centri abitati: nel 2018 nel giardino della scuola in via Brambilla a Como un esemplare venne catturato e poi liberato. Si trattava di un maschio di 15 chili e di circa un anno di età, già dotato di corna, con una ferita superficiale sulla zampa posteriore destra. Gli agenti della Polizia locale lo hanno medicato (come si vede nella foto) prima di rimetterlo in libertà in zona Como Carescione, dove vive una colonia di mufloni.