Monte Olimpino, il parcheggio veloce per fare colazione e mamme e passeggini in mezzo alla strada

Una brutta abitudine a Monte Olimpino, ovvero parcheggiare due minuti sul marciapiede, tempo di fare colazione e via. Peccato che a fare questo siano tante persone, una dietro l'altra e alla fine il risultato è sempre lo stesso: pedoni in mezzo alla strada, passeggini e carrozzine che non ci passano. Ci scrive il nostro lettore:

"Buongiorno vorrei segnalarvi in questa foto, in cui si vede una macchina che ostruisce il passaggio, sul marciapiede e anche occupa metà della corsia di destra a Monte Olimpino in zona cremeria. Questa situazione si verifica abitualmente quasi tutte le mattine: è gente che si ferma a fare colazione e impedisce, come questa mattina, il passaggio di una donna con il passeggino che è dovuta passare in mezzo alla strada. Purtroppo si verifica spesso. Inoltre per chi deve uscire con la macchina dalla via adiacente, la visuale è completamente bloccata"