Montano Lucino: "Mentre voi animalisti sporcate e passeggiate, noi cacciatori puliamo il bosco"

Sicuramente il nostro lettore che ci ha inviato questa foto e fatto questa segnalazione non intendeva che chi è animalista deve per forza andare in giro a sporcare i boschi ma semplicemente che molte persone (specie quelle contro la caccia) predicano bene e poi razzolano male.

Ci scrive Valentino allegandoci la foto: "Tanto per mettere al corrente che noi cacciatori brutti e cattivi puliamo il bosco dove gli animalisti e ambientalisti vanno a passeggiare. E lo facciamo tutti gli anni a fine stagione di caccia".