Pessima situazione in via Col di Lana: nessun intervento né dalla vecchia né dalla nuova giunta

Via Col di Lana, 5 · Como Sole

Un marciapiede impraticabile, pericoloso, quindi inutilizzabile. Così è ridotto il marciapiede di via Col di Lana a Como, una via secondaria a confronto del centro di Como ma con alta densità abitativa che comprende, ovviamente, bambini, anziani e disabili. Gli abitanti della zona sono stufi, costretti a camminare in strada pur avendo un marciapiede. Varie segnalazioni, sia alla vecchia che alla nuova giunta comunale ma a tutt'oggi nulla. Aspettiamo che si faccia male qualcuno?