Lampioni accesi di giorno: "Vergognoso spreco energetico a Cantù"

In un periodo in cui si parla tanto di risparmio energetico per arginare i costi salati delle bollette, certe cose non passano inosservate ai cittadini. Una lettrice di Cantù ha inviato alla redazione di QuiComo una serie di fotografie scattate il primo pomeriggio del 26 dicembre 2022 (dunque in pieno giorno) che ritraggono una serie di lampioni accesi in via Milano a Cantù. In realtà da un confronto con altri cittadini canturini è emerso che i lampioni erano accesi fin dalla mattina in moltissime altre zone di Cantù. "Non è un inutile e vergognoso spreco che grava sulle tasche dei cittadini?", si domanda la lettrice.