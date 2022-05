Il mistero della mega limousine di 10 metri incastrata tra le strade di Lambrugo

Una limousine lunga circa 10 metri si aggirava oggi, domenica 29 maggio a Lambrugo. Il mezzo, rigorosamente con i vetri oscurati, non è passato inosservato perchè, specie in alcune vie del centro faceva davvero fatica a transitare. Nella foto si vede mentre si immette in via Mazzini in direzione del campo sportivo e chi ha scattato la foto (gruppo Lambrugo Sicura) ha visto la limo effettuare molte manovre e tentativi prima di riuscire a curvare senza sfregiare le fiancate o andare a sbattere contro muretti e paletti. Alla fine, non con poca fatica, è riuscita a riprendere la strada. Mistero invece sull'occupante della macchina di lusso anche se la zona, tra ville e ristoranti prestigiosi, non è nuova a frequentazioni eleganti o a festeggiamenti di matrimoni.