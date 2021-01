Lavori di notte, rumore assordante in via Borgovico: il video

Un cantiere notturno in grado di tenere sveglio il vicinato. E' successo per alcune notti di fila in via Borgovico a Como. I residenti esasperati si chiedono come sia possibile autorizzare lo svolgimetno nel cuore della notte di lavori pubblici in grado di produrre rumori assordanti. Il video di una residente di via Borgovico nuova, girato dalla finestra della sua camera da letto, è più che eloquente. Un rumore quasi a prova di doppi vetri e tappi per le orecchie.