Ruspe e trivelle di notte, in via Canturina non dorme più nessuno: il video

Notti insonni e giornate piene di stanchezza per chi vive in via Canturina. Ogni notte, a causa di alcuni lavori in corso sulla strada, in prossimità del tratto interessato i residenti non possono dormire. Per farci capire la situazione effettivamente un pò esasperante ci hanno mandato un video girato alle 21.30 circa. Ci scrivono:

»Buonasera, le invio i video degli stupendi lavori che stanno facendo qui in Via Canturina dalle 21.30 e che finiranno alle ore 05.00 circa. Questa è la situazione di ogni notte da ormai settimane e non ne possiamo più anche perché il giorno dopo la gente deve andare al lavoro e se non può nemmeno risposare la notte questo crea un serio danno lavorativo come minimo per non parlare dello stress etc. Possibile che il comune non possa farli di giorno o magari dalle ore 18 alle ore 24? È impensabile tutto ciò! Grazie ancoraı».