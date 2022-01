Latrina vista lago: in via Bignanico a Como regna il degrado

Gallery











Situazione del 30 gennaio 2022 in zona residenziale compresa tra Via Caronti e il bivio via Bignanico/Panoramica San Pietro. A pochi passi dall'entrata della Rsa "Le Camelie" e dal "Km della Conoscenza": è mai possibile che nessuno dei residenti colga in fragrante i responsabili di cotanto degrado? Sono curiosa di vedere quanto ci metteranno a rimbrattare i muri della Chiesa di San Pietro che dopo anni di abbandono è stata finalmente ripulita. Mettere un paio di telecamere o organizzare un controllo del vicinato sarebbe chiedere troppo? O ai redidenti piace essere circondati da discarica a cielo aperto?