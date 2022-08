Lambrugo, il semaforo è storto ma funziona benissimo (se lo vedi)

La segnalazione ci arriva da Lambrugo dove un nostro lettore si è trovato a sostare davanti a questo semaforo davvero storto, per non dire pericolante. È talmente piegato (una parte finisce dietro un muretto) che da alcune angolazioni è anche difficile (specie in condizioni climatiche non ideali) vederlo. Il semaforo si trova in via Mazzini (senso unico), proseguimento di via Volta dove vi è una viabilità particolare, con anche un senso unico alternato. "Speriamo lo sistemino, ci scrive il lettore, prima che succeda qualche disastro!".