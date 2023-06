Lago di Como, prezzi pazzi: uno stipendio per 4 ore di barca, con aperitivo (ma senza tartine)

Un mese fa avevamo raccolto la segnalazione di una nostra lettrice residente a Como che aveva avuto l'idea di portare la mamma, per il compleanno, da Cernobbio a Pognana Lario con un boat transfer. La cifra che le era stata chiesta, da vari noleggiatori, per la sola andata era di circa 400 euro. Come un volo andata e ritorno per New York.

Ieri ci hanno segnalato una richiesta ancora più esosa: 4 persone per andare a vedere i fuochi dell'Isola Comacina partendo da Cernobbio spenderebbero 1600 euro (andata e ritorno). Circa l'equivalente di uno stipendio medio in Italia. "In omaggio, ci spiega chi ha ricevuto questo preventivo, ti danno però una bottiglia per fare l'aperitivo in barca, ma senza tartine (ironizza)".

Per molti comaschi, almeno in base ai commenti e alle osservazioni che riceviamo, è giusto così. Chi ha i soldi può farlo, se no rimane a riva a guardare i fuochi, prende il battello (facendo lunghe code) e si bagna i piedi al Tempio Voltiano.

Se pensiamo che Fedez (che avrebbe recentemente acquistato con la moglie Chiara Ferragni, una villa a Pognana Lario) va in giro con al polso un orologio da 570mila euro, cosa vuoi che siano 1600 euro per una barca?

"Sono turbata, ci spiega chi ci ha inviato la segnalazione, dai prezzi ma ancora di più da chi pensa che sia giusto. Io trovo che la forbice tra ricchezza e povertà stia creando delle diseguaglianze inaccettabili. Questi prezzi pazzi vanno a incidere poi anche nella vita di chi a Como e nei paesi del lago ci vive, con stipendi normali e per cui magari non sarà mai possibile togliersi uno sfizio, fare un regalo o una sorpresa. Rimarremo prigionieri di una ricchezza che non è la nostra."